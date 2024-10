India: Modi celebra i tre anni del PM GatiShakti National Master Plan

13 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano, Shri Narendra Modi, ha elogiato il completamento di tre anni del PM GatiShakti National Master Plan, un'iniziativa volta a trasformare le infrastrutture del paese. Modi ha sottolineato come il piano abbia migliorato la connettività multimodale, accelerando lo sviluppo in vari settori e creando nuove opportunità. Grazie a GatiShakti, l'India sta avanzando verso la realizzazione della visione di un 'Viksit Bharat', ovvero un'India sviluppata. Il piano ha anche facilitato l'integrazione tra diversi attori, riducendo i ritardi e potenziando la logistica. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Il PM GatiShakti è un'iniziativa strategica del governo indiano per migliorare le infrastrutture e stimolare la crescita economica.