12 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha annunciato che l'India sta vivendo un significativo progresso economico, considerato un grande successo sotto la sua leadership. La situazione economica del Paese è attualmente molto positiva, con indicatori che mostrano una crescita sostenuta. Modi ha sottolineato l'importanza di queste conquiste per il futuro dell'India, evidenziando il lavoro svolto dal governo per migliorare le condizioni economiche. La notizia è stata riportata da Pragativadi. Questo sviluppo è visto come un passo cruciale per rafforzare la posizione dell'India nel panorama economico globale.