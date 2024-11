India: Modi condanna attacco a tempio indù in Ontario e chiede giustizia

04 Novembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha condannato fermamente l'attacco deliberato da parte di estremisti Khalistani a un tempio indù a Brampton, Ontario, Canada. Modi ha espresso la sua aspettativa che il governo canadese garantisca giustizia e rispetti lo stato di diritto, sottolineando che tali atti di violenza non indeboliranno la determinazione dell'India. La reazione di Modi è arrivata poche ore dopo che un portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano aveva condannato l'episodio di violenza. La fonte di questa notizia è The Asian Age. L'attacco è stato perpetrato da separatisti Khalistani, un gruppo che sostiene l'indipendenza del Punjab, e ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza delle comunità indiane all'estero.