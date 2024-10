India: Modi distribuisce 51.000 lettere di assunzione ai giovani disoccupati

29 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha presieduto oggi un evento di assunzione, il 'rozgar mela', durante il quale ha distribuito oltre 51.000 lettere di assunzione a giovani in cerca di lavoro. Modi ha sottolineato l'impegno del governo nella creazione di opportunità lavorative permanenti, affermando che il processo di assunzione per milioni di giovani sta continuando. In un messaggio su X, ha espresso la sua gioia per aver potuto consegnare queste lettere in un'atmosfera festiva, invitando i nuovi assunti a contribuire alla costruzione della nazione. La notizia è riportata da The Asian Age. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione del governo indiano verso l'occupazione giovanile, specialmente nei territori governati dal BJP e dalla NDA.