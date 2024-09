India: Modi e Biden discutono del conflitto Russia-Ucraina al Quad summit

22 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il Presidente statunitense Joe Biden durante il Quad summit a Wilmington, Delaware, per discutere del conflitto Russia-Ucraina e approfondire la partnership strategica globale tra India e Stati Uniti. I due leader hanno anche pianificato incontri bilaterali con i primi ministri australiano e giapponese e parteciperanno a ulteriori summit a New York. La riunione, tenutasi presso la residenza di Biden, ha avuto come obiettivo l'individuazione di nuove strade per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione alla recente visita di Modi in Ucraina. La notizia è riportata da The Hindu. Modi parteciperà anche a incontri con la diaspora indiana e leader imprenditoriali americani durante la sua visita negli Stati Uniti.