India: Modi e Chinh rafforzano i legami strategici tra India e Vietnam

01 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh hanno annunciato un piano d'azione per espandere i legami strategici tra i due Paesi durante una conferenza stampa a Nuova Delhi. I leader hanno firmato sei memorandum d'intesa e concordato un credito di 300 milioni di dollari per rafforzare la sicurezza marittima del Vietnam, in un contesto di crescente preoccupazione per le manovre militari della Cina nella regione. Modi ha sottolineato l'importanza della cooperazione in materia di sicurezza e sviluppo, affermando che entrambi i Paesi sostengono un Indo-Pacifico libero e basato su regole. La notizia è riportata da The Asian Age. L'incontro segna un passo significativo nel rafforzamento della partnership strategica tra India e Vietnam, entrambi membri attivi dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.