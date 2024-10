India: Modi e Holness rafforzano i legami tra India e Giamaica

02 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il suo omologo giamaicano Andrew Holness per discutere l'incremento dei legami commerciali e culturali tra i due Paesi. Durante l'incontro, Modi ha paragonato la velocità dei progressi bilaterali a quella del leggendario velocista Usain Bolt, esprimendo ottimismo per il futuro della cooperazione. I due leader hanno concordato di concentrarsi su settori come l'istruzione, l'innovazione e la salute, affrontando anche sfide comuni come il crimine organizzato e il traffico di droga. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Questo incontro segna la prima visita bilaterale di un Primo Ministro giamaicano in India, sottolineando l'importanza crescente delle relazioni tra i due Paesi.