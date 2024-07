India: Modi e Luxon discutono di commercio e cooperazione economica

21 Luglio 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il suo omologo neozelandese Chris Luxon hanno discusso modi per migliorare i legami commerciali ed economici tra i due paesi. I leader hanno concordato di istituire gruppi di lavoro in settori chiave come agricoltura, farmaceutica e tecnologia dell'informazione. Hanno anche esplorato la possibilità di un accordo di libero scambio tra India e Nuova Zelanda. Modi e Luxon hanno sottolineato l'importanza di rafforzare i legami tra le persone e promuovere scambi culturali. Lo riporta The Hindu Business Line. Modi ha invitato Luxon a visitare l'India, e Luxon ha accettato l'invito.