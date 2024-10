India: Modi e Muizzu rafforzano i legami economici e strategici tra India e Maldive

07 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il Presidente delle Maldive Mohamed Muizzu si sono incontrati a Nuova Delhi, concordando di rafforzare i legami economici e strategici tra i due Paesi. Durante l'incontro, Modi ha sottolineato il ruolo dell'India come "primo soccorritore" delle Maldive in situazioni di crisi, mentre Muizzu ha elogiato il supporto indiano. Sono stati firmati cinque accordi, tra cui un accordo di scambio valutario e un programma di formazione giudiziaria, e sono stati inaugurati nuovi progetti infrastrutturali, come una pista all'aeroporto di Hanimaadhoo. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Questo incontro segna un passo significativo verso una partnership più profonda, con l'India che ha già investito 1,4 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali nelle Maldive, un arcipelago nell'Oceano Indiano noto per le sue bellezze naturali e il turismo.