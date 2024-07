India: Modi e Shah pianificano strategia per le elezioni in Haryana

25 Luglio 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il Ministro dell'Interno Amit Shah stanno elaborando una strategia per le elezioni assembleari in Haryana, dopo la deludente performance del BJP nelle ultime elezioni. Modi prevede di visitare frequentemente lo stato per rafforzare il sostegno elettorale e monitorare le questioni politiche e amministrative locali. Durante recenti incontri, ha esortato i membri del BJP a garantire che i programmi di welfare raggiungano i beneficiari, in particolare i più poveri. Inoltre, il BJP sta cercando di sfruttare le divisioni interne del Congresso per migliorare le proprie possibilità. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Haryana è uno stato dell'India settentrionale, noto per la sua agricoltura e per le sue sfide politiche interne.