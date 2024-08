India: Modi e Zelenskyy discutono di cooperazione e assistenza sanitaria

23 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Kyiv, in un incontro definito dal Ministro degli Esteri S. Jaishankar come una "visita storica". Durante il colloquio, i due leader hanno discusso della Commissione Intergovernativa per rilanciare il commercio tra i due Paesi, che ha subito un calo negli ultimi tempi. Inoltre, Modi ha presentato i "BHISHM Cubes", ospedali portatili dotati di attrezzature mediche, come parte dell'iniziativa sanitaria indiana per l'Ucraina. La notizia è stata riportata da thehindu.com. I "BHISHM Cubes" sono stati sviluppati nell'ambito del progetto indiano "Aarogya Maitri" e rappresentano un importante supporto per la cura traumatologica in Ucraina.