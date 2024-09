India: Modi esalta il potenziale del paese e critica l'opposizione

17 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che l'India è in una posizione unica sulla scena globale, definendo il paese come la "migliore scommessa per il XXI secolo" grazie alla sua diversità e potenziale. Durante il 4° Global Renewable Energy Investors Meet and Expo a Gandhinagar, Modi ha elogiato la rivoluzione solare dell'India, prevedendo che sarà ricordata nella storia. Ha anche criticato i leader dell'opposizione, accusandoli di cercare di dividere la nazione per scopi politici, mentre il suo governo continua a concentrarsi sullo sviluppo. Modi ha inaugurato importanti progetti ad Ahmedabad, tra cui il primo servizio metropolitano Vande Bharat e nuovi treni espressi, con un investimento totale di 8.000 crore di rupie. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Modi ha sottolineato l'impegno del governo per la ricerca e l'energia rinnovabile, con piani ambiziosi per il futuro energetico dell'India.