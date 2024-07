India: Modi in visita in Ucraina per rafforzare i legami diplomatici

27 Luglio 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi visiterà l'Ucraina il 23 agosto, segnando il suo primo viaggio nel paese dall'inizio del conflitto con la Russia. Durante la visita, Modi incontrerà il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, evidenziando l'impegno diplomatico dell'India in un contesto di guerra in corso. Questo viaggio segue una recente visita di Modi in Russia, dove ha discusso di cooperazione in vari settori con il Presidente Vladimir Putin. La visita in Ucraina sottolinea gli sforzi strategici dell'India per mantenere un approccio equilibrato nelle relazioni internazionali. La notizia è riportata da The Hindu. Modi, leader del partito Bharatiya Janata Party (BJP), ha cercato di posizionare l'India come un attore chiave nella diplomazia globale, affrontando le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina.