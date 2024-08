India: Modi in visita ufficiale in Ucraina per rafforzare i legami bilaterali

21 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi visiterà l'Ucraina il 23 agosto, invitato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Questa sarà la prima visita di un Primo Ministro indiano in Ucraina dopo oltre trent'anni e avverrà a un momento critico del conflitto tra Russia e Ucraina, con l'India che si è posizionata come parte neutrale. Modi trascorrerà circa 20 ore a bordo del treno 'Rail Force One', un convoglio che ha già trasportato leader mondiali e che ora funge da via diplomatica per l'Ucraina. La notizia è stata riportata da Deccan Chronicle. Modi ha espresso l'intenzione di discutere la cooperazione bilaterale e la ricerca di una risoluzione pacifica del conflitto, sottolineando l'importanza della stabilità nella regione.