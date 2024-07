India: Modi inaugura e avvia progetti infrastrutturali a Mumbai

12 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi inaugurerà e poserà la prima pietra di vari progetti infrastrutturali a Mumbai il 13 luglio, per un...

12 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi inaugurerà e poserà la prima pietra di vari progetti infrastrutturali a Mumbai il 13 luglio, per un valore complessivo di oltre 29.400 crore di rupie. Tra i progetti principali, il tunnel Thane-Borivali, lungo 11,8 km, che ridurrà il tempo di viaggio di circa un'ora. Modi lancerà anche il progetto Goregaon Mulund Link Road (GMLR) e il rimodellamento del Kalyan Yard, migliorando la connettività e l'efficienza del traffico ferroviario. Inoltre, sarà inaugurato il Gati Shakti Multi Modal Cargo Terminal a Navi Mumbai, che creerà nuove opportunità di lavoro. Lo riporta The Free Press Journal. Modi visiterà anche il Segretariato della Indian Newspaper Society per inaugurare le INS Towers.