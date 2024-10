India: Modi inaugura il complesso TATA per la produzione di aerei C-295

28 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato oggi, insieme al suo omologo spagnolo Pedro Sanchez, il complesso TATA per la produzione di aerei C-295 a Vadodara, in Gujarat. Questo impianto rappresenta la prima linea di assemblaggio finale (FAL) per aerei militari nel settore privato in India e produrrà 40 dei 56 aerei previsti dal programma C-295. I restanti 16 aerei saranno forniti direttamente dalla Airbus, l'azienda produttrice spagnola. La collaborazione tra India e Spagna segna un passo significativo nella capacità di produzione di difesa indiana, come riportato da The Asian Age. Il C-295 è un aereo da trasporto versatile, progettato per operazioni militari e civili, e il suo assemblaggio in India mira a rafforzare l'autosufficienza nel settore della difesa.