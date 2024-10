India: Modi inaugura progetti da 6611 crore a Varanasi

20 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato e posto la pietra miliare per progetti del valore di 6611 crore di rupie a Varanasi. Tra i progetti ci sono il nuovo terminal dell'Aeroporto di Lal Bahadur Shastri, il rinnovamento di Sarnath e il Sigra Stadium, che offrirà strutture moderne per gli sportivi. Modi ha anche annunciato un'iniziativa per fornire cibo gratuito a studenti di scuole sanscrite e ai familiari di pazienti in ospedale. La sicurezza dell'evento è stata garantita da circa 5000 agenti delle forze di sicurezza. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Varanasi è una città sacra per l'induismo e un importante centro culturale in India.