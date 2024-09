India: Modi inaugura Semicon India 2024 e promuove il settore dei semiconduttori

11 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato oggi il Semicon India 2024 a Greater Noida, Uttar Pradesh, sottolineando l'importanza del settore dei semiconduttori per l'economia del paese. Modi ha annunciato un investimento di oltre 1,5 lakh crore di rupie e ha espresso l'ambizione di far sì che ogni dispositivo nel mondo contenga chip prodotti in India. Durante l'evento, ha evidenziato il ruolo strategico dell'India nel fornire un ecosistema integrato e politiche stabili per il settore. Modi ha anche menzionato l'obiettivo di raggiungere 500 miliardi di dollari nel settore elettronico entro la fine del decennio. La notizia è riportata da Sanmarg. L'India, con un contributo del 20% nel design dei semiconduttori a livello globale, sta formando una forza lavoro specializzata per sostenere la crescita di questo settore cruciale.