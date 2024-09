India: Modi incontra Abbas e ribadisce il supporto per la causa palestinese

24 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il Presidente palestinese Mahmoud Abbas, riaffermando il sostegno dell'India per la causa palestinese. Durante l'incontro, Modi ha sottolineato l'importanza della coesistenza pacifica e del dialogo per risolvere i conflitti. Questa riunione evidenzia l'impegno dell'India nel promuovere la pace e la stabilità nella regione. La posizione dell'India è storicamente favorevole ai diritti dei palestinesi, cercando di mediare tra le parti in conflitto. La notizia è stata riportata da Deccan Chronicle. L'incontro si inserisce in un contesto geopolitico complesso, dove l'India cerca di mantenere relazioni equilibrate con i paesi arabi e Israele.