India: Modi incontra Blinken e Trudeau al Vertice dell'Asia Orientale

12 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha avuto un breve incontro con il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken e il Primo Ministro canadese Justin Trudeau durante il Vertice dell'Asia Orientale in Laos. Non ci sono stati dettagli ufficiali sulla conversazione tra Modi e Blinken, mentre l'incontro con Trudeau non ha portato a discussioni sostanziali. Trudeau ha dichiarato di aver sottolineato la necessità di affrontare questioni reali tra India e Canada, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia è riportata da Hindustan Times. Questo incontro segna la seconda interazione tra Modi e Trudeau dall'accusa del 2023 riguardante questioni diplomatiche tra i due Paesi.