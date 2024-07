India: Modi incontra economisti in vista del primo bilancio completo del governo Modi 3.0

11 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha tenuto una riunione con alti funzionari del NITI Aayog e importanti economisti in preparazione del Bilancio dell'Unione 2024-25. Il governo Modi 3.0 presenterà il suo primo bilancio completo il 23 luglio. Alla riunione hanno partecipato anche il Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman, il Ministro della Pianificazione Rao Inderjit Singh, il Consigliere Economico Capo V Anantha Nageswaran, l'economista Surjit Bhalla, l'economista agricolo Ashok Gulati e il veterano banchiere KV Kamath. Questo documento economico è atteso per delineare una roadmap per fare dell'India una nazione sviluppata entro il 2047. Lo riporta Hindustan Times. Il bilancio sarà presentato in un contesto di forte crescita economica e riduzione dell'inflazione.