India: Modi incontra Putin in Russia, definito 'amico intimo'

8 Luglio 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi è in visita in Russia, dove ha incontrato il Presidente Vladimir Putin nella sua residenza ufficiale. Durante l'incontro, Putin ha definito Modi come il suo 'amico intimo' e ha organizzato una cena privata per discutere questioni personali. I due leader parteciperanno al 22° vertice annuale India-Russia, dove discuteranno di importanti questioni bilaterali. La visita di Modi in Russia è la sua seconda missione all'estero nel suo terzo mandato. Lo riporta सन्मार्ग. Modi è stato accolto all'aeroporto di Mosca dal Vice Primo Ministro russo Denis Manturov e ha ricevuto un guardia d'onore.