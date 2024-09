India: Modi incontra Zelensky a New York per rafforzare i legami bilaterali

24 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato per la seconda volta in 32 giorni il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York, durante la sua visita negli Stati Uniti. Durante l'incontro, Modi ha ribadito l'impegno dell'India a sostenere la pace e la stabilità nella risoluzione del conflitto Russia-Ucraina. Zelensky ha espresso gratitudine per gli sforzi di Modi nel cercare di fermare la guerra e ha sottolineato l'importanza di continuare il dialogo. La notizia è riportata da Sanmarg. Si prevede che Modi e il Presidente russo Vladimir Putin si incontreranno durante il prossimo vertice BRICS a Kazan, in Russia, per discutere ulteriormente della situazione in Ucraina.