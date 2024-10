India: Modi lancia il Piano d'Azione per il Cambiamento Climatico e la Salute in Haryana

29 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano, Sh. Narendra Modi, ha lanciato oggi virtualmente il Piano d'Azione per il Cambiamento Climatico e la Salute dello Stato di Haryana. Questa iniziativa fa parte del Programma Nazionale per il Cambiamento Climatico e la Salute (NPCCHH), istituito nel 2019 per migliorare la capacità del settore sanitario di rispondere agli impatti del cambiamento climatico. Il piano adotta un approccio multifunzionale per mitigare gli effetti sulla salute, promuovendo la consapevolezza e migliorando la preparazione sanitaria. La fonte di questa notizia è Varthabharathi Kannada Daily. Il Piano d'Azione mira a rafforzare la resilienza della salute pubblica in Haryana, affrontando le sfide sanitarie legate ai cambiamenti ambientali.