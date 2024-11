India: Modi lancia la campagna elettorale in Jharkhand contro le promesse non mantenute

05 Novembre 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha avviato la sua campagna per le elezioni assembleari in Jharkhand, esortando gli elettori a...

05 Novembre 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha avviato la sua campagna per le elezioni assembleari in Jharkhand, esortando gli elettori a rifiutare le "politiche delle false garanzie" promosse da Congress e JMM. Modi ha accusato i due partiti di aver fatto promesse non mantenute che hanno messo in difficoltà finanziaria molti stati. Durante i suoi comizi a Chaibasa e Garhwa, ha previsto una vittoria della NDA, sottolineando la necessità di proteggere le donne e i diritti tribali. Modi ha anche criticato le affermazioni sessiste di alcuni politici dell'opposizione, collegandole a un comportamento sistematico contro le donne. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Il Primo Ministro ha promesso che un governo NDA si concentrerà sulla protezione di "Beti, Roti aur Mati" (figlie, cibo e terra), elementi che sostiene siano minacciati dall'attuale governo di Hemant Soren.