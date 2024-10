India: Modi lancia l'espansione dell'assicurazione sanitaria per gli anziani

28 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha annunciato l'espansione della copertura sanitaria per tutti gli anziani di età pari o superiore a 70 anni, nell'ambito del programma Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY). Questa iniziativa fornirà un'assicurazione sanitaria gratuita fino a 500.000 rupie per famiglia (circa 5.500 euro), beneficiando circa 60 milioni di anziani e 45 milioni di famiglie. La decisione, approvata dal Consiglio dei Ministri, mira a garantire assistenza sanitaria a tutti gli anziani, indipendentemente dal loro reddito. La fonte di questa notizia è The Asian Age. Il programma AB PM-JAY è il più grande schema di assicurazione sanitaria pubblica al mondo, coprendo oltre 550 milioni di individui in India.