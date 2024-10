India: Modi partecipa al 16° vertice BRICS a Kazan, Russia

22 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi è partito per una visita di due giorni in Russia per partecipare al 16° vertice BRICS che si...

22 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi è partito per una visita di due giorni in Russia per partecipare al 16° vertice BRICS che si svolgerà a Kazan dal 22 al 24 ottobre. Durante il suo soggiorno, Modi avrà incontri bilaterali con i leader dei paesi membri e invitati del BRICS, affrontando temi di sviluppo globale e sicurezza. Il vertice, sotto la presidenza russa, offrirà un'importante piattaforma per discutere questioni globali e valutare i progressi delle iniziative avviate dal BRICS. Questa è la seconda visita di Modi in Russia nel 2024, dopo il vertice annuale India-Russia di luglio. La notizia è riportata da Sanmarg. Il BRICS è un gruppo di paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e mira a promuovere la cooperazione economica e politica tra i suoi membri.