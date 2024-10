India: Modi parteciperà al 16° Summit BRICS a Kazan con incontri bilaterali chiave

18 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si recherà a Kazan, Russia, il 22 e 23 ottobre per partecipare al 16° Summit BRICS e per importanti discussioni bilaterali con leader come il presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Lula da Silva. Il summit, incentrato su "Rafforzare il multilateralismo per uno sviluppo e una sicurezza globale giusti", affronterà questioni cruciali come la cooperazione economica e la sicurezza. Modi avrà incontri significativi, in particolare con Xi Jinping, per discutere le tensioni di confine in Ladakh, e con Lula da Silva per esplorare opportunità di collaborazione economica. La notizia è riportata da The Asian Age. Questo summit rappresenta un'importante piattaforma per affrontare le sfide globali e rafforzare le relazioni tra le economie emergenti.