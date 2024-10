India: Modi presiede incontro con i Capi dei Ministri dell'NDA a Chandigarh

17 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha presieduto un incontro con i Capi dei Ministri e i Vice Capi dei Ministri della National Democratic Alliance (NDA) a Chandigarh. Durante l'incontro, sono stati discussi temi legati alla governance e al miglioramento della vita dei cittadini, con un impegno a promuovere il progresso nazionale e a sostenere i più bisognosi. L'agenda ha incluso anche la celebrazione del ‘Sanvidhan Ka Amrut Mahotsav’ e il 50° anniversario del “tentativo di omicidio della democrazia”. Hanno partecipato all'incontro 13 Capi dei Ministri e 16 Vice Capi dei Ministri, tra cui figure di spicco come il Presidente del BJP JP Nadda e il Ministro della Difesa Rajnath Singh, come riportato da Deccan Chronicle. L'incontro si è svolto in un contesto di collaborazione tra i vari stati governati da alleati dell'NDA, evidenziando l'importanza della cooperazione politica in India.