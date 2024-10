India: Modi presiede incontro del Comitato Elettorale del BJP per le elezioni in Jharkhand

15 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha presieduto un incontro del Comitato Elettorale Centrale (CEC) del Bharatiya Janata Party (BJP) a Nuova Delhi, in preparazione delle elezioni in Jharkhand, che si svolgeranno in due fasi il 13 e 20 novembre. Durante l'incontro, si è discusso della selezione dei candidati per le elezioni dell'assemblea statale, con la partecipazione di importanti leader del partito, tra cui il presidente nazionale JP Nadda e il ministro dell'Interno Amit Shah. L'elezione coinvolgerà circa 2,60 crore di elettori, con un'attenzione particolare ai giovani e ai nuovi elettori. La fonte di questa notizia è The Asian Age. Le elezioni in Jharkhand si svolgeranno in 81 collegi elettorali e il termine attuale dell'assemblea scade il 5 gennaio 2025.