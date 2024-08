India: Modi promette leggi più severe contro i crimini sulle donne

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha annunciato il rafforzamento delle leggi per imporre pene più severe per i crimini contro le donne...

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha annunciato il rafforzamento delle leggi per imporre pene più severe per i crimini contro le donne durante un incontro a Jalgaon, Maharashtra. Modi ha assicurato che il governo centrale collaborerà con i governi statali per fermare le atrocità contro le donne, sottolineando i progressi fatti negli ultimi dieci anni. Ha anche affermato che la sua amministrazione ha fatto più per le donne rispetto a tutti i governi precedenti dalla indipendenza. La notizia è riportata da thehindu.com. Modi ha parlato a un raduno di donne membri di gruppi di auto-aiuto, evidenziando l'importanza della giustizia accessibile per una India sviluppata.