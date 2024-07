India: Modi promette pace in Manipur durante i primi 100 giorni di governo

8 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha dichiarato che il governo sta lavorando per riportare la pace nello stato di Manipur, una delle priorità nei primi 100 giorni del suo mandato. Modi ha sottolineato l'importanza di superare le divisioni politiche per ristabilire la normalità nello stato, parlando al Rajya Sabha per garantire che il suo messaggio fosse chiaramente udito. La situazione in Manipur è complessa, con problemi etnici e politici che richiedono soluzioni inclusive e durature. Il governo ha già intrapreso diverse misure, tra cui l'arresto di quasi 500 sospetti e la registrazione di 11.000 denunce. Lo riporta The Hindu. La sfida principale rimane la ricostruzione della fiducia tra le comunità coinvolte nel conflitto.