India: Modi promuove la ricerca scientifica con la nuova Anusandhan National Research Foundation

10 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha sottolineato l'importanza di identificare e rimuovere gli ostacoli nel sistema di ricerca del paese durante la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Anusandhan National Research Foundation (ANRF). La fondazione, istituita nel 2023, ha come obiettivo di regolare la ricerca e lo sviluppo nelle scienze naturali in India. Modi ha esortato la comunità scientifica a fissare obiettivi ambiziosi e a concentrarsi su ricerche innovative per affrontare problemi globali. Inoltre, ha proposto di migliorare le istituzioni e di creare un sistema di monitoraggio per le risorse destinate alla ricerca. La notizia è stata riportata da Hindustan Times. L'ANRF si propone di lanciare programmi in aree prioritarie come la mobilità elettrica e la tecnologia medica, contribuendo così a un ecosistema di innovazione scientifica nel paese.