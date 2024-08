India: Modi promuove un codice civile secolare per combattere la discriminazione religiosa

15 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha sottolineato l'importanza di un "codice civile secolare" durante il suo discorso per il 78° Giorno dell'Indipendenza, affermando che è una necessità per il Paese. Modi ha dichiarato che tale codice è fondamentale per porre fine alla discriminazione religiosa in India. Nel suo intervento, ha anche affrontato temi come il caso di violenza contro una dottoressa a Kolkata e la crisi in Bangladesh, elogiando il contingente olimpico indiano. La notizia è stata riportata da Hindustan Times. Modi, leader del partito Bharatiya Janata Party (BJP), ha spesso enfatizzato la necessità di un'India unita e inclusiva, affrontando questioni sociali e politiche rilevanti per il Paese.