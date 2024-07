India: Modi rafforza i legami con l'Austria durante la visita a Vienna

10 Luglio 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che l'amicizia tra India e Austria è forte e diventerà ancora più solida in futuro, durante un incontro con il Cancelliere austriaco Karl Nehammer. Modi è arrivato a Vienna martedì sera, segnando la prima visita di un primo ministro indiano in oltre 40 anni. L'incontro privato tra Modi e Nehammer precede le discussioni ufficiali previste per mercoledì, mirate a esplorare il pieno potenziale della partnership bilaterale. Modi ha ringraziato Nehammer per l'accoglienza calorosa e ha espresso ottimismo per le discussioni future. Lo riporta The Asian Age. Durante la visita, Modi incontrerà anche il Presidente austriaco Alexander Van der Bellen e parteciperà a incontri con leader economici di entrambi i Paesi.