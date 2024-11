India: Modi si congratula con Trump per la sua vittoria alle elezioni statunitensi

07 Novembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si è congratulato con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, definendola "una vittoria spettacolare". Modi ha espresso la sua intenzione di lavorare nuovamente a stretto contatto con Trump per rafforzare le relazioni tra India e Stati Uniti, in particolare nei settori dell'energia e della difesa. Inoltre, il Presidente Joe Biden ha esteso congratulazioni a Trump, sottolineando l'importanza di una transizione pacifica e della coesione nazionale. La notizia è stata riportata da Sanmarg. Questo evento segna un ritorno significativo di Trump alla Casa Bianca, dopo essere stato estromesso quattro anni fa, e rappresenta un momento cruciale per le relazioni internazionali, in particolare tra India e Stati Uniti.