India: Modi si prepara a un discorso significativo per il Giorno dell'Indipendenza

15 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si appresta a tenere un discorso dal Forte Rosso in occasione del Giorno dell'Indipendenza. Si prevede che annunci misure di sostegno per vari settori, tra cui agricoltura, salute ed educazione. Inoltre, il discorso affronterà questioni di sicurezza nazionale e crescita economica, evidenziando i successi del governo e i piani futuri. L'attenzione è alta in vista di questo importante evento, che rappresenta un momento cruciale per la leadership di Modi. Lo riporta Deccan Chronicle. Il Forte Rosso, situato a Delhi, è un simbolo storico dell'India e un luogo tradizionale per i discorsi del Primo Ministro durante le celebrazioni nazionali.