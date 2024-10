India: Modi sottolinea l'importanza della politica Act East al vertice ASEAN-India

10 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha partecipato al vertice ASEAN-India a Vientiane, Laos, dove ha evidenziato come la politica Act East dell'India abbia rafforzato i legami con le nazioni ASEAN. Modi ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra India e ASEAN, soprattutto in un contesto globale complesso. Durante il summit, ha dichiarato che negli ultimi dieci anni il commercio con la regione ASEAN è quasi raddoppiato, superando i 130 miliardi di dollari. Inoltre, ha annunciato l'avvio di voli diretti con Brunei, aumentando la connettività tra India e sette paesi ASEAN. La notizia è riportata da The Asian Age. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente cooperazione regionale e dialogo tra India e i paesi del sud-est asiatico.