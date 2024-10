India: Modi sottolinea l'importanza di un Indo-Pacifico libero e inclusivo

11 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha evidenziato la necessità di un Indo-Pacifico libero, aperto e basato su regole, essenziale per la pace e il progresso della regione. Durante il 19° East Asia Summit a Vientiane, Laos, ha espresso preoccupazione per i conflitti globali e ha sottolineato che lo sviluppo deve prevalere sull'espansionismo. Modi ha anche affrontato il tema del terrorismo, invitando alla cooperazione internazionale per garantire la sicurezza globale. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Il summit ha visto la partecipazione di leader di vari paesi, tra cui i membri dell'ASEAN e partner strategici come Stati Uniti e Cina, per discutere questioni di rilevanza regionale.