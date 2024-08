India: Modi visita Maharashtra per progetti e festival fintech

30 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi si recherà in Maharashtra per inaugurare diversi progetti a Palghar e per partecipare al Global...

30 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi si recherà in Maharashtra per inaugurare diversi progetti a Palghar e per partecipare al Global Fintech Fest a Mumbai. Durante la visita, Modi sottolineerà l'importanza del Vadhvan Port per lo sviluppo marittimo della regione. Inoltre, Mamata Banerjee ha commentato che Jay Shah, attuale presidente dell'ICC, ha un ruolo di maggiore rilevanza rispetto a molte cariche politiche. La notizia è riportata da hindustantimes.com. La visita di Modi è attesa con interesse, poiché il Maharashtra è uno dei principali stati economici dell'India.