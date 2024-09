India: Modifiche alla legge sull'uso del suolo in Goa minacciano le 'zone verdi'

09 Settembre 2024_ Le recenti modifiche alla legge sull'uso del suolo in Goa stanno suscitando preoccupazioni per la protezione ambientale, poiché le...

09 Settembre 2024_ Le recenti modifiche alla legge sull'uso del suolo in Goa stanno suscitando preoccupazioni per la protezione ambientale, poiché le 'zone verdi' vengono riclassificate come 'insediamenti'. Questa decisione, approvata dal dipartimento di Pianificazione Territoriale, consente la costruzione residenziale e commerciale in aree precedentemente protette, come i campi di riso. Politici e funzionari statali, tra cui il Ministro della Pianificazione Territoriale e Forestale, Vishwajit Rane, sono accusati di trarre vantaggio da queste modifiche senza consultazione pubblica. La notizia è riportata da indianexpress.com. Le modifiche sollevano interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse naturali in una regione già vulnerabile agli sviluppi urbanistici.