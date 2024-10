India: Morte di Ratan Tata, un'icona dell'industria e della filantropia

10 Ottobre 2024_ L'India piange la scomparsa di Ratan Tata, un leader visionario e rispettato industrialista, avvenuta il 9 ottobre 2024. Tata, noto per il suo impegno nel promuovere l'imprenditorialità e il talento, ha dedicato la sua vita a migliorare la società attraverso la filantropia e l'innovazione. La sua carriera è stata segnata da importanti traguardi, tra cui la presidenza del gruppo Tata e il conferimento del Padma Vibhushan, il secondo più alto riconoscimento civile in India. Ratan Tata sarà ricordato per la sua umiltà, integrità e visione, lasciando un'eredità duratura nel panorama industriale indiano, come riportato da The Free Press Journal. Nato nel 1937, Tata ha guidato il gruppo Tata, una delle più grandi conglomerate indiane, contribuendo significativamente alla crescita economica del Paese.