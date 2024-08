India: Morto Buddadev Bhattacharya, ex Chief Minister del Bengala Occidentale

08 Agosto 2024_ Buddadev Bhattacharya, ex Chief Minister del Bengala Occidentale, è deceduto giovedì mattina all'età di 80 anni. Il politico ha respirato per l'ultima volta nella sua abitazione, lasciando un'eredità significativa nella politica indiana. Bhattacharya è stato un importante esponente del Partito Comunista dell'India (Marxista) e ha guidato il Bengala Occidentale per diversi anni, contribuendo a plasmare le politiche della regione. La sua morte segna la fine di un'era per il partito e per i suoi sostenitori. La notizia è stata riportata da Sanmarg. Bhattacharya è ricordato per il suo impegno nella promozione di politiche sociali e per il suo ruolo nel rafforzare il movimento comunista in India.