India: Mumbai avvolta da una fitta nebbia e preoccupazioni per la qualità dell'aria

03 Ottobre 2024_ Mumbai ha registrato un significativo deterioramento della qualità dell'aria il 2 ottobre 2024, con un aumento dell'inquinamento atmosferico che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da umidità elevata e basse velocità del vento, hanno contribuito a questa situazione, con un AQI che ha superato i 100 in diverse aree della città. La fondatrice della Awaaz Foundation, Sumaira Abdulali, ha espresso preoccupazione per l'improvviso aumento dell'AQI subito dopo la fine del monsone. La Awaaz Foundation ha annunciato che fornirà aggiornamenti quotidiani sulla qualità dell'aria e avvisi sanitari durante l'inverno. La notizia è riportata da The Free Press Journal. Gli esperti ambientali chiedono misure immediate per affrontare l'inquinamento atmosferico, che è un problema persistente a Mumbai, una delle città più popolate dell'India.