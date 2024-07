India: Naidu incontra Modi per discutere lo sviluppo dell'Andhra Pradesh

4 Luglio 2024_ Il Primo Ministro dell'Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ha incontrato il Primo Ministro Narendra Modi a Nuova Delhi per discutere questioni chiave riguardanti lo sviluppo dello Stato. Naidu ha descritto l'incontro come costruttivo, esprimendo fiducia nel potenziale dell'Andhra Pradesh di emergere come una potenza tra gli Stati sotto la guida di Modi. Durante la visita di due giorni, Naidu ha anche incontrato diversi ministri dell'Unione per discutere progetti specifici, tra cui le infrastrutture stradali e l'agricoltura. La visita è considerata cruciale per ottenere il sostegno centrale per lo sviluppo dell'Andhra Pradesh dopo la sua divisione nel 2014. Lo riporta The Hindu. Naidu ha sottolineato l'importanza della cooperazione federale e ha ribadito il ruolo significativo del suo partito, il Telugu Desam Party (TDP), come alleato del governo NDA guidato dal BJP.