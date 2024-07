India: Naveen Patnaik in visita ufficiale a Delhi

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro dell'Odisha, Naveen Patnaik, partirà per una visita ufficiale di quattro giorni a Delhi il 20 luglio 2024. Durante...

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro dell'Odisha, Naveen Patnaik, partirà per una visita ufficiale di quattro giorni a Delhi il 20 luglio 2024. Durante la sua permanenza, Patnaik parteciperà a una cerimonia e prenderà parte a vari incontri. La visita mira a rafforzare i legami istituzionali e discutere questioni di interesse comune. Patnaik è noto per il suo ruolo di leadership nello stato dell'Odisha, situato nella parte orientale dell'India. Lo riporta il sito di notizie Pragativadi. La visita include anche incontri con alti funzionari e rappresentanti del governo centrale per discutere progetti di sviluppo e cooperazione.