India: Nessun candidato ottiene il punteggio massimo nel retest del NEET-UG

1 Luglio 2024_ Nessuno degli 813 candidati che hanno ripetuto il National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG) il 23 giugno ha ottenuto il punteggio massimo, riducendo il numero di top scorer. Inizialmente, 67 candidati erano stati riconosciuti come migliori, ma questo numero è sceso a 61 dopo il riesame. La National Testing Agency (NTA) ha condotto il retest per 1.563 studenti in sette centri d'esame in Chhattisgarh, Gujarat, Haryana e Meghalaya, che avevano ricevuto punti di grazia a causa di interruzioni durante l'esame originale del 5 maggio. Gli studenti che non hanno partecipato al retest manterranno i loro punteggi originali senza i punti di grazia aggiunti. Hindustan Times riporta che i candidati possono accedere ai loro scorecard aggiornati sul sito ufficiale della NTA. Questo sviluppo evidenzia la natura competitiva e imprevedibile dei test standardizzati, influenzando le aspirazioni di molti candidati.