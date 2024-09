India: NHRC interviene dopo la tragedia di Gadhchiroli e Amravati

22 Settembre 2024_ Il National Human Rights Commission (NHRC) dell'India ha avviato un'inchiesta dopo che una coppia nel distretto di Gadhchiroli, Maharashtra, è stata costretta a trasportare a piedi i corpi dei propri due figli, deceduti a causa della mancanza di servizi sanitari. I genitori hanno percorso 15 chilometri su sentieri fangosi per raggiungere un centro sanitario, solo per scoprire che i loro bambini erano già morti. Un altro caso segnalato riguarda una donna incinta che è morta dopo aver partorito un bambino morto a causa della mancata disponibilità di un'ambulanza. L'NHRC ha richiesto un rapporto alle autorità competenti entro quattro settimane, come riportato da The Free Press Journal. L'ente ha anche chiesto misure per garantire strade praticabili e servizi di ambulanza adeguati per prevenire simili tragedie in futuro.