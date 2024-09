India: Nicolò Costanzo promuove il Made in Italy attraverso le fiere internazionali

21 Settembre 2024_ Nicolò Costanzo, esperto nel settore delle fiere, ha dedicato la sua carriera alla promozione del Made in Italy, un simbolo di qualità e creatività nel mondo. Dopo aver lavorato come Export Manager, ha fondato Italian Fair Service, che supporta oltre 150 aziende italiane nel settore cosmetico a partecipare a fiere internazionali, come il Beauty Istanbul. Costanzo ha recentemente visitato Mumbai, India, per esplorare le opportunità nel mercato fieristico in rapida crescita, evidenziando l'importanza di collaborazioni tra organizzatori di eventi. La notizia è riportata da exhibitionshowcase.com. L'India si sta affermando come un hub cruciale per le fiere, e l'approccio di Costanzo potrebbe aprire nuove strade per il Made in Italy nel subcontinente.