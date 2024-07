India: Nirmala Sitharaman difende il bilancio e attacca l'opposizione

30 Luglio 2024_ La Ministra delle Finanze indiana, Nirmala Sitharaman, ha lanciato un attacco all'opposizione, accusandola di ingannare il pubblico riguardo alle allocazioni di bilancio durante una sessione della Lok Sabha. Il bilancio dell'Unione per il 2024-25 è stato approvato con un voto a voce, mentre il Rajya Sabha ha continuato a discutere le preoccupazioni relative ai recenti incidenti in Kerala e Jharkhand. Sitharaman ha difeso le allocazioni per l'agricoltura e le minoranze, rispondendo alle critiche dell'opposizione riguardo a presunti favoritismi verso gli stati governati da alleati del BJP. La discussione è stata segnata anche da richieste di maggiore compensazione per le famiglie colpite da frane in Kerala, come riportato da Deccan Chronicle. La giornata ha visto un acceso dibattito su vari temi, tra cui la sicurezza ferroviaria e le necessità di infrastrutture nel paese.